Минобороны РФ сообщило о возвращении 94 российских военных из украинского плена

Автор: Гузель Галимова
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Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Минобороны.

«11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в министерстве.

Видео: Минобороны РФ

Освобожденных военнослужащих доставят в медицинские учреждения Минобороны России для лечения и реабилитации. Всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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