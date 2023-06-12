Минобороны РФ сообщило о возвращении 94 российских военных из украинского плена

Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Минобороны.

«11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в министерстве.

Видео: Минобороны РФ

Освобожденных военнослужащих доставят в медицинские учреждения Минобороны России для лечения и реабилитации. Всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.