Новая смотровая площадка с видом на залив появится на пляже в Липово

Автор: Гузель Галимова
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Под Сосновым Бором в деревне Липово появилось новое место для отдыха с различными инсталляциями.

На территории пляжа появилась большая надпись «Липово», а совсем скоро рядом установят качели с навесом. Получилось не только место для отдыха, но и фотозона с шикарным видом на залив.

«Считаю, что нам удалось это сделать очень органично. Совсем скоро жители и гости нашего города смогут наблюдать фантастические закаты с новой смотровой площадки», — написал глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.
Новая смотровая площадка с видом на залив появится на пляже в Липово Сосновый Бор, пляж, Липово, Ленобласть
Новая смотровая площадка с видом на залив появится на пляже в Липово Сосновый Бор, пляж, Липово, Ленобласть
Новая смотровая площадка с видом на залив появится на пляже в Липово Сосновый Бор, пляж, Липово, Ленобласть
Фото: Мой Сосновый Бор/ Телеграм-канал
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Новая смотровая площадка с видом на залив появится на пляже в Липово Сосновый Бор, пляж, Липово, Ленобласть
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