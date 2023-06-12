Новая смотровая площадка с видом на залив появится на пляже в Липово

Под Сосновым Бором в деревне Липово появилось новое место для отдыха с различными инсталляциями.

На территории пляжа появилась большая надпись «Липово», а совсем скоро рядом установят качели с навесом. Получилось не только место для отдыха, но и фотозона с шикарным видом на залив.

«Считаю, что нам удалось это сделать очень органично. Совсем скоро жители и гости нашего города смогут наблюдать фантастические закаты с новой смотровой площадки», — написал глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.

Фото: Мой Сосновый Бор/ Телеграм-канал