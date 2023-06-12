День России в Ленобласти: какие мероприятия пройдут 12 июня

Сегодня, 12 июня, в Ленобласти по традиции отметят День России. Во всех районах развернутся праздничные гуляния, пройдут тематические фестивали, выставки и концерты, а также вручения паспортов юным гражданам страны.

В частности, в Бегуницах Волосовского района, Тихвине и Киришах состоится торжественная церемония поднятия государственного флага, раздача ленточек. В Тосно откроется выставка Всероссийского патриотического фотопроекта «Жена Героя» с участием жен военнослужащих района, которые участвуют в СВО. В Лодейном Полесостоится благотворительный концерт в поддержку участников спецоперации «России верные сыны».

Кроме того, в Гатчине на вертолётной площадке Орловой рощи состоится семейный пикник и фестиваль бега. А в Лугестартует киномарафон ко Дню России. Сосновый Бор отметит праздник выступлением духовых оркестров.

С более подробной программой можно ознакомится по ссылке.