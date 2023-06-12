В Гатчине отметили День России – фото

В Гатчине — столице Ленинградской области — с размахом отметили День России.
На церемонии открытия выступили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и сенатор от 47 региона Сергей Перминов. Они поздравили жителей и гостей Гатчины с праздником независимости и суверенитета Российской Федерации.
Фото: Анастасия Илюшина/47channel
В программе были поздравления от почетных гостей, награждения и концерт с участием лучших областных коллективов. Также Александр Дрозденко вручил паспорта юным жителям Гатчины и наградил участников специальной военной операции.
Вам будет интересно
Сегодня вечером, 12 июня, в честь Дня России «Лахта Центр» засияет цветами российского флага. Праздничную подсветку включат в 23:00. Любоваться переливами...
12.06.2023 24