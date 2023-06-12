АТОР назвала отдых в Абхазии самым дешевым на черноморском побережье

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин назвал курорты Абхазии самыми дешевыми на побережье Черного моря этим летом.

По словам Ромашкина, семья из двух взрослых и ребенка может отдохнуть в Абхазии примерно за 90-95 тыс. рублей за неделю, что на 20% дешевле отдыха в Адлере. Он отметил, что также значительно подешевел отдых в Крыму, однако он уступает Абхазии из-за транспортных проблем.

«Этим летом Абхазия ― самое дешевое направление на Черном море. <…> Только Крым в какой-то мере может составить конкуренцию, поскольку цены снижались и продолжают снижаться на отели. Но там транспортные проблемы. А в Абхазию можно прилететь через аэропорт Сочи, это очень удобно», ― объяснил он в интервью «Российской газете».