Эксперты составили список самых бюджетных стран отдыха для российских туристов

Как сообщают в АТОР, отдохнуть четыре дня и три ночи в столицах пяти стран можно за сумму 30-90 долларов. Этих денег хватит на проживание в хостеле и десять поездок на общественном транспорте.

В столице Армении, Ереване, на эти цели туристу понадобится $44,5. Перелет и питание придется оплатить отдельно. В городе 276 хостелов, и минимальный тариф за размещение за ночь – $14 долларов. Стоимость одной поездки – $0,25. Стандартный набор продуктов на день стоит $13.

Минимальный тариф в одном из 183 хостелов в Баку – $9 за ночь, питание стоит от $12, проезд в общественном транспорте – $0,2. Скорость мобильного интернета в городе низкая, примерно такая же, как в Ереване — около 35 мегабит в секунду.

Столица Таиланда замыкает тройку самых доступных для самостоятельных туристов городов. Там 992 хостела, в которых можно остановиться минимум за $17. Еда будет стоит от $17 в день, билет на транспорт – от $0,82. Скорость мобильного интернета в Бангкоке около 57 мегабит в секунду.

Для трехдневного отдыха в Ханое будет достаточно $36. Из них на размещение в одном из 285 хостелов уйдет $11. Поездка на общественном транспорте – $0,3, а минимальные траты на еду $20.

В Южной Корее потребуется на день чуть более $90. В одном из 578 хостелов Сеула можно разместиться минимум за $27. Расходы на проезд – от одного доллара за билет, на еду – от $20.