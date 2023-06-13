Неизвестные подожгли релейный шкаф на Пискарёвке

В понедельник, 12 июня, неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях в Петербурге.

Конструкция рядом с ж/д станцией Пискарёвка снаружи почти не пострадала, но содержимое релейного шкафа частично выгорело. Предварительно шкаф пытались вскрыть, но не смогли. После чего горючую жидкость просто залили внутрь, пишет 78.ru.

Задержки железнодорожного транспорта это не вызвало. Выясняются все обстоятельства произошедшего.