В Ленобласти было предпринято около десятка поджогов релейных шкафов

В Ленобласти предотвратили около десятка поджогов релейных шкафов — помогла дополнительная защита оборудования.
По словам железнодорожников, ситуация является штатной.
«Штук десять всего попыток было по Ленобласти. Тогда успели предотвратить — ставили дополнительную защиту. А здесь пока не успели. Просто приходят с канистрой поливают. Какой смысл — ну, чтобы светофор не работал», — заявили железнодорожники изданию 78.ru.
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