Беспилотные грузовики запустят по трассе М-11 «Нева» 14 июня

Автор: Гузель Галимова
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Беспилотные грузовики «Камаз» начнут перевозить грузы по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом с 14 июня, сообщили в Минтрансе.

Отработка беспилотной доставки грузов осуществляется в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР). К таким перевозкам допускают беспилотные транспортные средства, прошедшие проверку соответствия требованиям безопасности, проводимую испытательной лабораторией ФГУП «НАМИ».

Отмечается, что в проекте принимают участие перевозчики ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-Снабжение».

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02.06.2023 132
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