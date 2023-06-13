Беспилотные грузовики запустят по трассе М-11 «Нева» 14 июня

Беспилотные грузовики «Камаз» начнут перевозить грузы по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом с 14 июня, сообщили в Минтрансе.

Отработка беспилотной доставки грузов осуществляется в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР). К таким перевозкам допускают беспилотные транспортные средства, прошедшие проверку соответствия требованиям безопасности, проводимую испытательной лабораторией ФГУП «НАМИ».

Отмечается, что в проекте принимают участие перевозчики ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-Снабжение».