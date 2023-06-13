Ленобласть оказалась в топ-10 популярных мест для санаторно-курортного отдыха этим летом. Об этом свидетельствуют данные портал Санатории-России.рф.

47 регион занял шестую строчку рейтинга. В среднем отдых и лечение в санаториях Ленобласти обойдется в 5,3 тыс. рублей на человека в сутки. В стоимость отдыха включены проживание, трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

В первую пятерку по популярности летнего отдыха в санаториях входят Московская область — 6,9 тыс. рублей в сутки, Башкортостан — 7,2 тыс. руб., Татарстан — 4,5 тыс. руб., Тюменская область — 6,5 тыс. руб. и Калининградская область — 5,7 тыс. руб.

В десятку также вошли санатории Челябинской области — 5,6 тыс. руб., Москвы — 7 тыс. руб., Пермского края — 4,4 тыс. руб. и Свердловской области — 5,6 тыс. руб.