В производственном здании на Витебском проспекте случился пожар

Роспотребнадзор проверит воздух на вредные вещества.
Возгорание произошло в производственном здании, пламя распространилось на площади в 500 «квадратов» — сообщают Невские Новости.
На Витебском проспекте, 111, в Северной столице загорелось помещение в здании размером 20×30 метров. К 10:58 огонь удалось ликвидировать. Сообщений о пострадавших не поступало.
Роспотребнадзор проверит атмосферный воздух на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. Отобранные пробы направили в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
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Ранее стало известно, что неизвестные подожгли релейный шкаф на Пискарёвке.