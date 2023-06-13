В производственном здании на Витебском проспекте случился пожар

Роспотребнадзор проверит воздух на вредные вещества.

Возгорание произошло в производственном здании, пламя распространилось на площади в 500 «квадратов» — сообщают Невские Новости.

На Витебском проспекте, 111, в Северной столице загорелось помещение в здании размером 20×30 метров. К 10:58 огонь удалось ликвидировать. Сообщений о пострадавших не поступало.

Роспотребнадзор проверит атмосферный воздух на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. Отобранные пробы направили в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Фото: Telegram / «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

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