Российские военные захватили в бою немецкие танки Leopard и БМП Bradley, видео с трофейной техникой опубликовало Минобороны.

«Вот он, фрицевский нахваленный «Леопард». <…> Слава России!»— говорит на кадрах боец.

Видео: Минобороны РФ

В ведомстве уточнили, кадры сняты военнослужащими подразделений группировки «Восток» на Запорожском направлении.

«Вся захваченная техника западного производства, немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley. Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», — уточнили в ведомстве.