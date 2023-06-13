Российские военные захватили в бою немецкие танки Leopard и БМП Bradley, видео с трофейной техникой опубликовало Минобороны.
«Вот он, фрицевский нахваленный «Леопард». <…> Слава России!»— говорит на кадрах боец.
Видео: Минобороны РФ
В ведомстве уточнили, кадры сняты военнослужащими подразделений группировки «Восток» на Запорожском направлении.
«Вся захваченная техника западного производства, немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley. Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», — уточнили в ведомстве.
Вам будет интересно
Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Минобороны. Видео: Минобороны РФ Освобожденных военнослужащих доставят в медицинские учреждения Минобороны России для...
12.06.2023 78