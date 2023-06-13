В Петербурге начали массово избавляться от пунктов выдачи заказов

С мая маркетплейсы штормило от скандалов с поставщиками, которые столкнулись с многомиллиоными списаниями из-за рекламы, нарушающей договор с площадкой.

Скандалы, связанные с маркетплейсами, похоже, привели к тому, что предприимчивые собственники пунктов выдачи заказов начали «сливать» свои активы. В Петербурге новых собственников ждут как минимум около сотни ПВЗ — сообщает Мойка78.

Если открытие одного ПВЗ, в среднем, съедает от 300 тыс. рублей при условии аренды почти готового помещения, то на «вторичном рынке» в настоящий момент можно найти аттракционы невиданной щедрости – продается бизнес за 200, а то и 100 тыс. рублей.

На фоне скандалов с маркетплейсами, на рынок для продажи высыпали ПВЗ, открытые в коридоре нескольких месяцев. Таких предложений, кажется, большинство на рынке.

Одни продавцы, кокетливо заявляют, что продают пункт в связи с отъездом. Мол, нужно срочно закрыть сделку, поэтому так дешево. Однако часть прямо заявляет – прибыли бизнес не приносит, отнимает много времени, а покупался как средство получения пассивного дохода.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что Ozon снял с продажи книги с упоминанием ЛГБТ.