В Петербурге на месяц ограничат движение по Смольной набережной

Прокладка электрокабеля на участке от Водопроводного переулка до улицы Смольного парализует транспортную артерию.

Как сообщают Невские Новости, работы на коммуникациях с 15 июня почти на месяц изменят схему движения транспорта в центре Петербурга. Об этом предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Ограничения будут действовать до 19 июля 2023 года на Смольной набережной от Водопроводного переулка до улицы Смольного. На этом участке будут прокладывать электрокабель.

Фото: Невские Новости

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