Уже восемь дворов в Ленобласти обрели новые «лица»

Новый облик в рамках реализации нацпроекта обрели дворы в Пикалево, Паше, Сясьстрое, Кисельне, Дубровке, Никольском и два в Шлиссельбурге.

«Всего в планах на этот год — благоустроить 28 дворов. А главное благоустройство идет по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на общественных пространствах», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях, на эти цели выделят 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.