В ходе надзорных мероприятий ведомство даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности.

Прокуратура Московского района организовала проверку по факту возгорания производственного помещения на Витебском проспекте возле станции метро «Купчино», сообщили Невские Новости. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в заявлении.

Сотрудники ведомства находятся на месте происшествия. Они координируют работу спасателей и полиции.

Prt scr Telegram / «Прокуратура г. Санкт-Петербурга»

Ранее стало известно, что в производственном здании на Витебском проспекте случился пожар.