На 12 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков в разделительной полосе;
- км 6-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка трещин дорожного покрытия битумной мастикой;
- км 9-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена бордюрного камня.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва»:
- км 16-40 ограничение скорости в направлении МТП с 08:00 до 18:00, механизированная уборка смёта и песка с проезжей части.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 34-0, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка и мойка секций барьерных ограждений от пыли и грязи.
А-180 «Нарва»:
- км 71-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, подсыпка обочин.
Р-23 «Псков»:
- км 145 развязка, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия;
- км 51-48 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 17:00, мойка разделительной полосы от пыли и грязи.
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13.06.2023 68
А-181 «Скандинавия»:
- км 60-70+ транспортные развязки км 51,64 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы вручную;
- км 70-80 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, механическое скашивание травы;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 55-80 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, мойка водоотводных лотков;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 0- 1 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 20:00 13.06.2023 до 20:00 14.06.2023, ремонт ливневой канализации;
- км 158-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, заливка трещин а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до19:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, подсыпка обочин;
- км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия;
- км 26-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/дороги;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 10-27 ограничение скорости движения в сторону Лен. обл. с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах вручную с применением газонокосилки;
- км 19-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;
- км 0-19 ограничение скорости движения в сторону Лен. Обл. с 08:00 до 20:00, заливка трещин а/б покрытия;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от наносного грунта механизированным способом;
- км 76-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 74-77 ограничение скорости движения в оба направления с 11:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 2-18, км 27-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.