На 12 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков в разделительной полосе;

км 6-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка трещин дорожного покрытия битумной мастикой;

км 9-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена бордюрного камня.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва»:

км 16-40 ограничение скорости в направлении МТП с 08:00 до 18:00, механизированная уборка смёта и песка с проезжей части.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 34-0, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка и мойка секций барьерных ограждений от пыли и грязи.

А-180 «Нарва»:

км 71-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, подсыпка обочин.

Р-23 «Псков»:

км 145 развязка, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия;

км 51-48 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 17:00, мойка разделительной полосы от пыли и грязи.

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А-181 «Скандинавия»:

км 60-70+ транспортные развязки км 51,64 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы вручную;

км 70-80 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, механическое скашивание травы;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

км 55-80 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, мойка водоотводных лотков;

подъезд к г. Выборгу № 2 км 0- 1 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 20:00 13.06.2023 до 20:00 14.06.2023, ремонт ливневой канализации;

км 158-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, заливка трещин а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до19:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, подсыпка обочин;

км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия;

км 26-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала»: