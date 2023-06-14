Доброволец из Выборга погиб в зоне СВО

При выполнении задач в ходе СВО погиб житель Выборгского района Ленобласти Станислав Гребенщиков.

Он ушел на СВО добровольцем. Ему было 42 года.

«Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Станислава Александровича Гребенщикова, его друзьями и одноклассниками, сослуживцами. Он останется для нас образцом мужества, отваги, верности и любви к Отечеству», — приносят соболезнования в администрации.

Станислав Гребенщиков родился 26 июля 1980 года. Он окончил школу №1 Выборга.