Доброволец из Выборга погиб в зоне СВО

При выполнении задач в ходе СВО погиб житель Выборгского района Ленобласти Станислав Гребенщиков.
Он ушел на СВО добровольцем. Ему было 42 года.
«Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Станислава Александровича Гребенщикова, его друзьями и одноклассниками, сослуживцами. Он останется для нас образцом мужества, отваги, верности и любви к Отечеству», — приносят соболезнования в администрации.
Станислав Гребенщиков родился 26 июля 1980 года. Он окончил школу №1 Выборга.
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