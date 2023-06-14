Двое подростков оказались в больнице после катания на скутере в Тихвине

ДТП произошло поздно вечером 13 июня у дома по проезду имени Моисеенко в Тихвине Ленинградской области.

Подросток вместе со своим другом ехал на скутере Honda Dio. В какой-то момент он не справился с управлением, и мопед опрокинулся. В результате ДТП оба мальчика получили различные травмы. Обоих доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.