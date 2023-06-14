«Туристический вагон» теперь будет курсировать и в Гатчину

Этим летом до Гатчины в Ленобласти можно доехать в «туристическом вагоне».

Правда, на это лето запланировано всего три поездки: 18 июня, 16 июля и 20 августа. Экскурсии будут проводится в последнем вагоне электричек, которые отправляются с Балтийского вокзала. Поезд будет отходить от платформы в 10:55.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно купить билет на саму «Ласточку» и оформить в кассе услугу на экскурсию. Владельцам проездных документов достаточно при оформлении предъявить абонемент.

Напомним, каждую субботу июня до Выборга можно также доехать в «туристическом» вагоне».