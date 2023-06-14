Нелегальный мигрант изнасиловал жительницу Павловска в конноспортивном клубе

Нелегального мигранта из Узбекистана объявили в розыск за изнасилование и ограбление 22-летней девушки в конноспортивном клубе в Павловске.

Как сообщают «Невские Новости», нападение произошло на территории организации в ночь на 13 июня около 01:30. После насилия мужчина под угрозой ножа забрал у своей жертвы 15 тысяч рублей.

Полицейские объявили в розыск 33-летнего мужчину, по факту произошедшего завели уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).