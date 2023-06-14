Вице-премьер Абрамченко: цены на продукты продолжат снижаться

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила на ПМЭФ-2023, что ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в сентябре.

«Прогнозы у нас очень хорошие. Надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов», — сказала Абрамченко, отвечая в рамках ПМЭФ на вопрос РИА Новости о том, продолжится ли продовольственная дефляция.

Ранее сообщалось, что Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле наблюдалась продуктовая дефляция. Цены на продукты в стране упали на 0,22% в годовом выражении. Росстат зафиксировал годовую дефляцию и в мае, когда продукты питания подешевели за год на 1,12%.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит 14—17 июня. В этом году ПМЭФ соберет представителей более чем из 130 стран и территорий.