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Команда Енакиевского металлургического завода одержала победу на «Экстрим-Фест-2026»

Металлурги Енакиево одержали уверенную победу на туристическом слёте.

Команда Енакиевского металлургического завода одержала победу на «Экстрим-Фест-2026» - Металлурги Енакиево одержали уверенную победу на туристическом слёте.
Фото: ЮГМК

Команда Енакиевского металлургического завода одержала победу в туристическом слёте «Экстрим-Фест-2026», состоявшемся 11 июля в ландшафтном парке «Зуевский».

Спортивное событие, приуроченное ко Дню металлурга и 51-й годовщине туристического движения на Харцызском трубном заводе, собрало представителей промышленных предприятий Донбасса. Участники соревновались в преодолении сложной туристической трассы, требующей не только отличной физической подготовки, но и проявления смекалки, выносливости и командного духа. Именно эти качества, ежедневно помогающие металлургам в решении производственных задач, стали залогом успеха команды Енакиевского металлургического завода.

Честь предприятия защищали восемь сотрудников различных подразделений. Судьи по достоинству оценили слаженность действий енакиевской сборной и присудила ей победу. 

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Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал ответчика выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей.

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