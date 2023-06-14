В Петербурге стартовал ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начал работу в Санкт-Петербурге.

Форум проходит в КВЦ «Экспофорум», участники уже собираются на площадке.

В этом году ПМЭФ соберет представителей более чем из 130 стран и территорий. Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Президент России Владимир Путин обязательно выступит в рамках ПМЭФ, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Ленинградская область планирует подписать на ПМЭФ более 40 соглашений на сумму более 100 млрд рублей в сфере развития промышленности, дорожного строительства, логистики, туризма, цифровизации.

Напомним, из-за ПМЭФ на дорогах города действуют временные ограничения для транспорта. Форум будет длится до 17 июня.