В «Единой России» разработали положения о снижении бюрократии в учебных заведениях

Как сообщает сайт ER.ru, новые положения народной программы «Единой России» расширяют на колледжи и техникумы программу капремонта, которую партия вместе с Минпросвещения проводит в школах. Распространяют инициативу по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Ускоряют внедрение телемедицинских технологий. Обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских лагерей.

Работа началась еще до официального утверждения в народной программе.

«По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана (реализации программы – прим. ред.) составил 92%. В первый квартал 2023 года объём выполнен на 35%», – рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

В документ вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах. Средства при поддержке партии предусмотрены в бюджете.

Положения раздела «Развитие новых регионов» предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь России, формирование объединенной транспортно-логистической инфраструктуры, восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию гуманитарной и волонтерской помощи.

«Только за первые три месяца этого года на Донбассе, в Запорожье и Херсонщине построены и отремонтированы почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить ещё 360 объектов», – сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова

Обеспечение новых регионов соцподдержкой в соответствии с российскими стандартами находится в приоритете. Отдельно выделяется направление по гуманитарной помощи новым регионам.

«Единой Россией» создан штаб по гуманитарному сотрудничеству, который во взаимодействии с профильными ведомствами помогает донастраивать эту систему в конкретных ситуациях. Также нужно налаживать работу по доступной социально-педагогической помощи и медицинской деятельности в сиротских учреждениях Донбасса, вести мониторинг всех социальных учреждений, которые работают сегодня на новых территориях и помогать», – отметила Анна Кузнецова

В народной программе «Единой России» появился раздел о развитии внутреннего туризма. Он поможет решать вопросы качества и доступности путешествий, квалифицированных кадров, патриотического воспитания молодежи в контексте образовательного туризма и отдельных направлений.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн граждан по всей России. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн и через анкеты в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала за бюджет на 2023-2025 годы. В документе нашли отражение все инициативы и поручения Президента, которые глава государства дал в Посланиях 2020-2021 годов и на Съезде «Единой России», а финансирование всех блоков народной программы партии детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства. Социальные обязательства государства на ближайшую трёхлетку и выполнение положений народной программы партии обеспечены.

Комментарий Секретаря Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», Губернатора Ленинградской области – председателя Правительства Ленинградской области Александра Дрозденко:

«В рамках народной программы партии «Единая Россия» наш регион продолжает работать над улучшением качества жизни. В 2023 году мы уделим особое внимание развитию инфраструктуры. Будут благоустроены 112 общественных пространств и 39 дворовых территорий.

Еще одним приоритетным направлением нашей работы является развитие образования. Мы продолжим строительство школ и детских садов, а также масштабную программу реконструкции действующих учебных заведений.

В рамках народной программы партии в регионе будут созданы 22 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Кроме того, будут открыты новый центр цифрового образования детей «IT-куб» и детский технопарк «Кванториум».

Мы также продолжаем работу по улучшению системы здравоохранения и доступности медицины. Будем развивать систему медицинской реабилитации, открыв 14 новых отделений.

Наша партия ставит перед собой амбициозные цели, но мы готовы к их выполнению. Работы на объектах будут контролировать представители общественности и депутаты всех уровней. Будем работать вместе, нашей единой Командой 47».