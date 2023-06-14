Вор-рецидивист попался на краже инструментов в Зеленогорске – фото

В Зеленогорске 13 июня задержали 59-летнего рецидивиста. Мужчина разбил окно в здании на Торфяной улице и вынес различные инструменты и технику.

Фото: Росгвардия

Добычей злоумышленника стали садовая тачка, бензопила и вибротрамбовка. Украденное мужчина свободно перевозил по улице.

Вернувшийся хозяин дома, обнаружив пропажу, вспомнил, что видел мужчину, перевозившего мимо него инструменты, вызвал правоохранителей и передал приметы преступника.

Преступника задержали по горячим следам на перекрестке улиц Мира и Торфяной. Известно, что он трижды судимым за кражи. Похищенное изъяли.