Врач посоветовала пожилым людям отказаться от трех супов

Автор: Сергей Агутин
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Супы могут быть полезным источником питания для пожилых людей, так как они легко усваиваются. Однако следует учитывать, что некоторые подобные блюда могут быть высококалорийными, сложными для переваривания. Три таких супа назвала врач Мадина Мусичова.

Эксперт не советует употреблять пожилым три супа: солянку, окрошку и грибной.

Солянка очень острая и жирная, в ней много копченого и соленого мяса. Такой суп может увеличить риск развития атеросклероза. Окрошка имеет много ингредиентов, которые плохо сочетаются. А грибной суп содержит большое количество белка, который с возрастом хуже усваивается.

Soljanka_with_olives
Фото:: Roland Geider (Ogre), commons.wikimedia.org

Пожилым людям следует обращать особое внимание на качество и разнообразие своего питания, чтобы поддерживать здоровье и хорошее самочувствие, цитирует эксперта pravda.ru.

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12.05.2023 881
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