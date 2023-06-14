На ПМЭФ Чебурашке посвятили отдельный стенд

Организатором инсталляции является «Союзмультфильм».

Чебурашка стал главным героем отдельного стенда на Петербургском международном экономическом форуме — сообщает Мойка78.

Первостепенной целью такого решения была идея привлечь новых партнеров к сотрудничеству и коллаборации. «Чебурашка» стал популярен на больших экранах как отечественных, так и зарубежных кинотеатров. А фильм был допущен к прокату даже в недружественных странах.

Фото: Мойка78

Ранее стало известно, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2023.