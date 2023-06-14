Картину Николая Рериха выставили на аукцион за один рубль

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги картину Николая Рериха «Такла-Макан» со стартовой ценой в один рубль. На момент подготовки публикации лидирует ставка в три миллиона рублей.

Данная работа Рериха относится к экспедиционным зарисовкам, выполненным им во время Центрально-Азиатской экспедиции (1923-1928 гг.). Пейзаж изображен на фанере размером 15,7×44,6 сантиметра.

За свою жизнь Николай Рерих написал около 7000 картин и 30 литературных трудов. Многие его работы хранятся в известных галереях мира.