Картину Николая Рериха выставили на аукцион за один рубль

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги картину Николая Рериха «Такла-Макан» со стартовой ценой в один рубль. На момент подготовки публикации лидирует ставка в три миллиона рублей.
Данная работа Рериха относится к экспедиционным зарисовкам, выполненным им во время Центрально-Азиатской экспедиции (1923-1928 гг.). Пейзаж изображен на фанере размером 15,7×44,6 сантиметра.
За свою жизнь Николай Рерих написал около 7000 картин и 30 литературных трудов. Многие его работы хранятся в известных галереях мира.
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08.04.2023 1464