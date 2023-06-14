Судимым и ограниченно годным россиянам разрешили служить по контракту

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий россиянам, имеющим судимость и признанным ограниченно годными к военной службе, служить по контракту.

В период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС РФ может быть заключен:

с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена;

с гражданами, имеющими судимость (за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления), и с совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено;

с гражданами, ограниченно годными к военной службе.

Для высших офицеров, заключивших контракты в период мобилизации, военного положения или в условиях военного времени, предельный возраст пребывания на военной службе составит 70 лет, для иных воинских званий – 65 лет.

Как сообщает ТАСС, на осужденных граждан, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракты в период мобилизации, военного положения или в военное время, не распространяется некоторые основания для увольнения с военной службы, в том числе если вступил в законную силу приговор о лишении свободы за умышленное преступление.