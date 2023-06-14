На производстве переваливают стабильный газовый конденсат, который после отправляют на экспорт.
Как сообщает 47channel, в середине 2024 года в Усть-Луге в Кингисеппскм районе Ленобласти запустят третью очередь на комплексе по переработке и перевалке газового конденсата. Об этом в среду, 14 июня, рассказал глава НОВАТЭК Леонид Михельсон.
По его словам, третью очередь решили построить из-за объемов добычи конденсата. В настоящее время работает две очереди.
Фото: 47channel / ВКонтакте
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