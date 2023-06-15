Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 15 июня

Движение по трассе «Кола» на два часа перекроют уже сегодня, 15 июня.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 15 июня с 13.00 до 15.00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для прохода вверх по водолазного судна «ВМ-250».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.