Из-за разводки Ладожского моста ограничат движение по трассе «Кола»

В четверг, 15 июня, движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 15 июня с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Ограничения связаны с проходом по реке теплохода.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.