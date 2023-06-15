Мужчину с ожогами госпитализировали с пожара в Волосовском районе

По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, сигнал о возгорании в поселке Красный Маяк поступил 14 июня в 12:47. Горел частный дом на площади 100 квадратных метров.
Огонь был потушен к 14:00. На месте происшествия работали дежурные смены 123-й и 138-ой пожарных частей региона.
С места происшествия был госпитализирован 65-летний мужчина. При пожаре он получил ожоги тела.
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23.05.2022 975