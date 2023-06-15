Неизвестный поджег коврик и дверь пенсионера в Выборге

Один из жителей дома на Крепостной улице в Выборге 14 июня около 04:30 почувствовал запах гари. Мужчина вышел на лестничную площадку и увидел, что неизвестный поджег коврик и часть входной двери соседней квартиры, принадлежащей 53-летнему пенсионеру.
В результате выгорели части двери и коврика. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения на лестничной клетке зафиксировали, как с 01:00 до 01:15 неизвестный облил чем-то коврик и дверь, поджег их и скрылся.
Полиции владелец квартиры рассказал, что с апреля 2022 года судится с обслуживающей компанией дома. Отношения с УК находятся в стадии конфликта.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 22 декабря в квартире дома на улице Машиностроителей в Тихвине найдено тело 43-летней женщины с отрубленной головой...
22.12.2022 3984