Неизвестный поджег коврик и дверь пенсионера в Выборге

Один из жителей дома на Крепостной улице в Выборге 14 июня около 04:30 почувствовал запах гари. Мужчина вышел на лестничную площадку и увидел, что неизвестный поджег коврик и часть входной двери соседней квартиры, принадлежащей 53-летнему пенсионеру.

В результате выгорели части двери и коврика. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения на лестничной клетке зафиксировали, как с 01:00 до 01:15 неизвестный облил чем-то коврик и дверь, поджег их и скрылся.

Полиции владелец квартиры рассказал, что с апреля 2022 года судится с обслуживающей компанией дома. Отношения с УК находятся в стадии конфликта.