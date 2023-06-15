Сенатор Сергей Перминов прокомментировал волну политических скандалов в США и Европе

На прошлой неделе многие мировые СМИ сообщали новые коррупционные подробности закупок вакцин от Covid-19 во время пандемии.

Одним из главных фигурантов расследования стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен. На данный момент материалы дела уже переданы в суд — сообщает online47.

Америка почти ежедневно удивляет новостями о расследованиях в отношении экс-президента США Дональда Трампа и нынешней властной семейки Байденов. Свежа в памяти история с импичментом Биллу Клинтону из-за обвинений Моники Левински в сексуальных домогательствах.

Неприкасаемых нет: участниками криминальных скандалов становятся буквально все от «селебритис» до крупнейших политиков мирового уровня.

«Если смотреть широко, то жизнь в стане коллективного Запада идет своим чередом. Очевидно, есть и коррупция, есть и политически мотивированные дела, — в целом, ничего нового. Но вот есть сюжет с Трампом, в отношении которого явно ищут повод для недопуска на выборы. И на наших с вами глазах сегодня задерживают экс-главу Шотландии, выступавшую за повторный референдум о независимости. Под соусом связей с РФ германский экс-канцлер лишен статусов.

Эти примеры наглядно отражают модус операнди западных элит. Он проявляет себя во внутриполитических процессах, как и в международных. Это образ действия с подвижным подходом к праву, демократии, манипуляциями институтами в достижении целей, позволяющих в итоге навязывать свою волю массам», — прокомментировал ситуацию сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов.

Фото: online47

Ранее стало известно, что Перминов заявил, что Запад не сможет всегда всех обманывать.