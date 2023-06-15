Для борьбы с борщевиком и свалками в Ленобласти применят искусственный интеллект

Автор: Сергей Агутин
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Подробнее об этом рассказал первый заместитель председателя регионального правительства – председатель комитета финансов Роман Марков на Международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

По словам Романа Маркова, в ближайшем будущем перед Ленинградской областью стоят два основных направления применения пространственных данных. Первое – создание геоинформационной системы с применением искусственного интеллекта.

Это поможет выявить новые или неучтенные объекты недвижимости, участки с борщевиком, стихийные свалки, незаконные вырубки. А также контролировать сохранность объектов культурного наследия и нецелевое использование сельскохозяйственных земель.

Второе направление – масштабирование беспилотных логистических коридоров. На момент подготовки публикации экспериментальный правовой режим действует на трассе М-11 «Нева». В перспективе в беспилотный логистический коридор могут войти автодороги в направлении Усть-Луги, Приморска и Выборга.

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