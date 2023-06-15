ОЗСК расширит производственные мощности в Ленобласти

ООО «ОЗСК» занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей в Гатчине.

Правительство Ленинградской области подписало соглашение с компанией на 417 миллионов рублей инвестиций в рамках Международного экономического форума (ПМЭФ-2023)

Согласно соглашению, ОЗСК расширит мощности по производству зданий и сооружений из блок-модулей и металлоконструкций. Будут выпускаться более 15 тысяч квадратный метров конструкций в год.