«Самолет» планирует построить новые объекты и помочь обманутым дольщикам в Ленобласти

Соглашение о строительстве социальных объектов и о помощи обманутым дольщикам подписали Александр Дрозденко и председатель совета директоров ГК «Самолет» Дмитрий Голубков в рамках Международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

«Предыдущее соглашение с компанией помогло восстановить права около 1,3 тысячи обманутых дольщиков в Ленинградской области. Сегодня же мы говорим о новом этапе работы с девелопером, который планирует построить в 47 регионе больше 2 млн «квадратов» жилья. Компания «Самолёт» активно работает в Ленинградской области, строит жильё хорошего качества и заинтересована в развитии инфраструктуры. Поэтому в новом соглашении речь идет о строительстве 13 детских садов и 8 школах», – сообщил Александр Дрозденко

«Самолет» активно участвует в восстановлении прав обманутых дольщиков. На достройку объектов компания направит около 1,6 млрд рублей. Общий объем инвестиций в экономику Ленинградской области составит 323 млрд рублей.