Байкер впечатался в капот машины на улице Возрождения в Петербурге

По предварительным данным, мотоциклист получил травму спины.

Как сообщают Невские Новости, авария с участием мотоциклиста произошла 15 июня в Кировском районе Петербурга. Возле дома № 31, литера А по улице возрождения столкнулись Kia и мотоцикл Yamaha. По предварительным данным, байкер травмировал спину.

Судя по кадрам с места ДТП, мотоцикл влетел в капот иномарки. По проезжей части разбросаны запчасти. О причинах аварии не сообщается.

Фото: vk.com / «Мотосолидарность ДТП»

Ранее стало известно, что мотоциклист разбился в Сланцевском районе.