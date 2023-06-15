Байкер впечатался в капот машины на улице Возрождения в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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По предварительным данным, мотоциклист получил травму спины.

Как сообщают Невские Новости, авария с участием мотоциклиста произошла 15 июня в Кировском районе Петербурга. Возле дома № 31, литера А по улице возрождения столкнулись Kia и мотоцикл Yamaha. По предварительным данным, байкер травмировал спину.

Судя по кадрам с места ДТП, мотоцикл влетел в капот иномарки. По проезжей части разбросаны запчасти. О причинах аварии не сообщается.

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Фото: vk.com / «Мотосолидарность ДТП»

Ранее стало известно, что мотоциклист разбился в Сланцевском районе.

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