На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 16 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 16 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 662,665,668 ограничение скорости движения в направлении г.Москвы с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 34-35 ограничение скорости движения в сторону Большой Ижоры с 10:00 до 17:00, установка барьерного ограждения.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 107 ограничение скорости движения в направлении г.Кировска с 08:00 до 19:00, установка стоек силового барьерного ограждения.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 16-40 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, механизированная уборка смёта и песка с проезжей части.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 49-47 ограничение скорости движения в сторону г. СПб с 08:00 до 17:00, механическая очистка и мойка разделительной полосы.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- развязки км 51, км 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 80-70 ограничение скорости движения в сторону СПб с 20:00 до 08:00 скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-1 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 20:00 15.06.2023 до 08:00 16.06.2023, ремонт ливневой канализации;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-1 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт ливневой канализации;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления, реверсивное движение с 09:00 до 19:00, укладка а/б покрытия;
- км 58-62 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 10:00 до 17:00, очистка ЛОС от илистых отложений. Замена сорбционного материала в фильтрах.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение занижения обочин;
- км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах механизированным способом;
- км 3-1 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 10-27 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах вручную с применением газонокосилки;
- км 14-18 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка знаков;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- транспортные развязки км 41, км 51, км 56, км 63, км 70, км 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка проезжей части от наносного грунта.