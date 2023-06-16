Жителям и гостям Петербурга запретили въезд в городские леса

В Санкт-Петербурге выпустили постановление, согласно которому в городе устанавливается особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

«Во-первых, в эти дни нельзя разводить огонь, сжигать мусор и сухую растительность на всех зеленых территориях. Во-вторых, запрещен въезд транспорта в городские леса», – сказано в сообщении пресс-службы

Костры и открытый огонь для приготовления пищи нельзя разводить вне 45-и отведенных для этого мест. Как сообщают «Невские Новости», особый противопожарный режим введен до конца июня, решение о продлении будет принято в зависимости от погоды.