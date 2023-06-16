Участникам ПМЭФ-2023 отключили мобильный интернет

На территории «Экспофорума» отключен мобильный интернет. По версии организаторов, это связано с техническими работами. Участников ПМЭФ-2023 просят подключаться по WiFi.

Как сообщили организаторы Петербургского международного экономического форума, 16 июня в связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов будет отключен доступ в интернет с мобильных устройств.

Участникам форума рекомендовано пользоваться Wi-Fi-сетью, она будет работать на территории всей площадки проекта. Пароль и логин от нее указаны на обратной стороне бейджей.

Как сообщает РИА «Новости», Владимир Путин в пятницу выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня.