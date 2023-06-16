Лихач задним ходом отправил 7-летнего мальчика в реанимацию с тяжелыми травмами в Тихвине

Возле дома на улице Пролетарской Диктатуры в Тихвине 15 июня около 20:30 автомобиль ВАЗ-2102, сдавая задним ходом, сбил семилетнего мальчика.

Ребенка поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы и ссадины головы, переломы седалищный кости, ключицы, бедренных костей и позвонка, а также другие повреждения.

За рулем автомобиля находился 29-летний житель деревни Новый Свет Гатчинского района. Известно, что в 2023 году мужчина семь раз нарушал ПДД. А в октябре 2022 года был лишен водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения.