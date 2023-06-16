Закрытие метро «Пионерская» станет поводом для запуска новых автобусов

Два маршрута построят для пользователей подземки 19 июня.

Два новых маршрута запустят 19 июня из-за закрытия «Пионерской». Автобус № 76 и троллейбус № 42 будут перевозить пассажиров с 5:00 до 00:00. Интервал движения по будням составит в среднем 12-15 минут. Об этом сообщают Невские Новости.

Автобус № 76 проследует от «Площади Восстания» мимо станций «Горьковская», «Петроградская», «Черная речка» и «Комендантский проспект» до улицы Шаврова.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Надежда Капранова

Ранее стало известно, что подтвердились планы по вводу 20 станций метро за 10 лет в Петербурге.