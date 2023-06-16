Тульская область стала одним из партнеров 47 региона для реализации совместных проектов

Договор подразумевает сотрудничество двух областей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

Свои подписи под соглашением поставили сегодня, 16 июня, в рамках ПМЭФ-2023 губернатор 47 региона Александр Дрозденко и Тульской области ― Алексей Дюмин.

«Тульская область сегодня ― один из самых стремительно и динамично развивающихся регионов РФ. В регионе сегодня очень инициативный, грамотный и целеустремлённый руководитель. И есть чему поучиться и мне, и моим коллегам у правительства Тульской области. Я не сомневаюсь, что это сотрудничество будет действительно высокоэффективным. В добрый путь!», ― прокомментировал Александр Дрозденко.

Ранее Ленобласть подписала соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2023 с Чуйской областью Киргизии и Южной Осетией.