Ленинградская область подписала с Южной Осетией соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

«Мы начинаем реализацию соглашения, которое будет способствовать дальнейшему развитию наших взаимоотношений. Мы придаем большое значение контактам с Республикой Южная Осетия. <…> Наше сотрудничество обещает быть взаимовыгодным. На повестке дня теперь стоит подписание «дорожной карты», что позволит нам четко координировать работу по всем направлениям сотрудничества», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Заключение соглашения о сотрудничестве создает правовую базу взаимоотношений между регионами, основу для разработки плана конкретных взаимодействий в сферах промышленности, энергетики, строительства, транспорта, ЖКХ, АПК, молодежной политики, физической культуры и спорт, здравоохранения, социального обслуживания, образования, туризма, культуры и искусства.

Ранее Ленобласть договорилась о сотрудничестве с Чуйской областью Киргизии.

Ленинградская область планирует подписать на ПМЭФ более 40 соглашений на сумму более 100 млрд рублей в сфере развития промышленности, дорожного строительства, логистики, туризма, цифровизации.

Напомним, из-за ПМЭФ на дорогах города действуют временные ограничениядля транспорта. Форум будет длится до 17 июня.