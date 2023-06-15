Ленинградская область подписала с Южной Осетией соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
Заключение соглашения о сотрудничестве создает правовую базу взаимоотношений между регионами, основу для разработки плана конкретных взаимодействий в сферах промышленности, энергетики, строительства, транспорта, ЖКХ, АПК, молодежной политики, физической культуры и спорт, здравоохранения, социального обслуживания, образования, туризма, культуры и искусства.
Ранее Ленобласть договорилась о сотрудничестве с Чуйской областью Киргизии.
Ленинградская область планирует подписать на ПМЭФ более 40 соглашений на сумму более 100 млрд рублей в сфере развития промышленности, дорожного строительства, логистики, туризма, цифровизации.
Напомним, из-за ПМЭФ на дорогах города действуют временные ограничениядля транспорта. Форум будет длится до 17 июня.