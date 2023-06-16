Поезд из Петербурга в Выборг сбил 84-летнего мужчину

Автор: Сергей Агутин
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Информация о несчастном случае на 11 км перегона Шувалово-Парголово поступила 15 июня в 18:27.

Произошел наезд электропоезда сообщением «Санкт-Петербург – Выборг» на 84-летнего петербуржца. Он переходил железнодорожные пути на красный сигнал светофора.

Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное
торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. Мужчина скончался.

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19.08.2022 2206
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