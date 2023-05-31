Номера в пятизвездочных отелях Петербурга подорожали до 90 тысяч рублей в преддверии ПМЭФ-2023

В Санкт-Петербурге выросла загрузка отелей, а также цены на размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах. Это связано с приближающимся ПМЭФ.

Несмотря на уменьшение количества зарубежных участников форума, активность в 2023 году будет превышать показатели 2022 года. Это означает, что некоторые отели могут рассчитывать на полную загрузку, а также на высокую доходность в период 14-17 июня.

Номера в некоторых пятизвездочных отелях подорожали с 15-20 тысяч рублей за ночь до 70-90 тысяч рублей.