Единственный в мире музей с одним экспонатом открылся в Болгарии

Автор: Сергей Агутин
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В болгарском городе Казанлык открылся музей лишь с одной картиной. Это «Ахинора» знаменитого художника Ивана Милева. Произведение подарили муниципалитету в начале XX века, незадолго до смерти автора от гриппа в 29 лет.

Иван Милев – один из главных представителей болгарского модерна, мастер акварельной и темперной техники. Некоторое время работал художником-постановщиком в Народном театре, сделал обложки для нескольких книг и расписывал фресками дома богачей.

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Фото: euro-pulse.ru

«Ахинора» была написана в 1925 году. Кто изображен на картине, достоверно неизвестно. Музей в Казанлыке стал единственным в мире, посвященным одному экспонату. Музей одной картины существует в Пензе, но в нем по очереди выставляются разные работы.

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16.06.2023 94
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